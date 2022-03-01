МВД выявило в даркнете призывы к противоправным действиям в РФ

Правоохранительные органы России обнаружили в теневом сегменте Интернета материалы, в которых злоумышленники за денежное вознаграждение предлагали совершать террористические акты, а также другие преступления, направленные против государственной власти. Об этом говорится в сообщении МВД.

«По имеющейся информации, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются кол-центрами, расположенными на Украине», — заявили в министерстве.

МВД призывает россиян не реагировать на провокации, размещенные в Интернете.

«Участие в хулиганстве, террористической деятельности и других противоправных деяниях влекут за собой уголовную ответственность», — напомнило МВД.

Ранее редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что киберцентры НАТО, размещенные в Литве, Латвии и Польше, проводят хакерские атаки на сайты государственных учреждений, сайт правительства, СМИ и остальных информационных ресурсов.