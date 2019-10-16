  • МВД: в России резко возросло число детских изнасилований

    16 октября 2019, 00:45

    Александра Каширина

    В Министерстве внутренних дел заявили о том, что за последние пять лет число детских изнасилований возросло почти вдвое, сообщает ТАСС.
    МВД: в России резко возросло число детских изнасилований

    «У нас за пять лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%», — сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Вадим Гайдов.

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    Согласно данным МВД, шестая часть таких преступления совершается внутри семьи, в половине из которой виновными в изнасиловании являются родители.

    В ведомстве признают необходимость принятия кардинальных мер для исправления этой ситуации.

    При этом недавно сообщалось, что по некоторым регионам число таких преступлений, наоборот, снизилось.

    Ранее стало известно, что в Саратовской области врачей обязуют сообщать в полицию о всех сексуальных контактах школьниц. Соответствующий приказ областного министерства здравоохранения опубликован в официальной базе данных.