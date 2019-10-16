МВД: в России резко возросло число детских изнасилований

«У нас за пять лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%», — сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Вадим Гайдов.

Согласно данным МВД, шестая часть таких преступления совершается внутри семьи, в половине из которой виновными в изнасиловании являются родители.

В ведомстве признают необходимость принятия кардинальных мер для исправления этой ситуации.

При этом недавно сообщалось, что по некоторым регионам число таких преступлений, наоборот, снизилось.

Ранее стало известно, что в Саратовской области врачей обязуют сообщать в полицию о всех сексуальных контактах школьниц. Соответствующий приказ областного министерства здравоохранения опубликован в официальной базе данных.