МВД: в России резко возросло число детских изнасилований
«У нас за пять лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%», — сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Вадим Гайдов.
Согласно данным МВД, шестая часть таких преступления совершается внутри семьи, в половине из которой виновными в изнасиловании являются родители.
В ведомстве признают необходимость принятия кардинальных мер для исправления этой ситуации.
При этом недавно сообщалось, что по некоторым регионам число таких преступлений, наоборот, снизилось.
Ранее стало известно, что в Саратовской области врачей обязуют сообщать в полицию о всех сексуальных контактах школьниц. Соответствующий приказ областного министерства здравоохранения опубликован в официальной базе данных.