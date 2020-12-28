МВД в новогодние праздники не будет принимать дополнительных мер из-за коронавируса

«Мы живем в этих условиях уже с весны, дополнительных мер не будет», — обозначил Наумов.

Он обратил внимание на то, что правоохранители в новогодние праздники не будут проходить мимо нарушителей перчаточно-масочного режима. Кроме того, представитель ведомства порекомендовал гражданам быть более ответственными в социальном плане.