МВД уточнило правила получения загранпаспорта

Информация о том, что те, кто не проживает в России, не могут получить загранпаспорт — не подтвердилась. Новые правила выдачи уточнило МВД.

В новом регламенте говорится, что получить загранпаспорт могут как те, кто проживает в России, так и находящиеся за ее территорией. Вторым нужно обратиться «в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр».

Также в документе сказано, что нужно делать, если срок действия паспорта закончился. Для этого «гражданину необходимо получить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и представить его в качестве документа, удостоверяющего личность».

Адвокат Сергей Бадамшин уточнил, что новые правила никак не влияют россиян, которые проживают за рубежом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее ИА Nation News сообщило, что гражданам, которые получают российский паспорт впервые, также будут вручать экземпляр Конституции. Изменения вступят в силу с 1 июля.