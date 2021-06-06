МВД уточнило число погибших на остановке в Югре

Один человек погиб, еще один, по уточненным данным, находится в тяжелом состоянии после ДТП в Нижневартовске, где Lada Priora влетела в остановку общественного транспорта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

«Второй пешеход жив, нам неверную информацию передали из больницы. Он в тяжелом состоянии, но жив», — отметили в пресс-службе.

Ранее в УМВД сообщили, что число жертв аварии увеличилось до двух.

Авария произошла вечером 5 июня на Заводской улице. Водитель Lada Priora въехал в автобусную остановку «Школа 17», где стояли люди, и скрылся с места происшествия. Женщина погибла сразу же, а ее 33-летнего сына госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Причина аварии не установлена.

Владелец автомобиля — 49-летний житель Нижневартовска. В первую очередь мужчина признался в содеянном своим близким. Родители отправили сына сдаваться в полицию, но тот так и не дошел до отделения. По предварительным данным, мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Его задержали 6 июня.