МВД: Украина создает call-центры для дестабилизации ситуации в России

Украинские спецслужбы совершают попытку дестабилизации обстановки в России при помощи создания call-центров, которые совершают звонки в правоохранительные органы и сообщают о ложных фактах минирования объектов массового скопления людей. Это заявление сделало МВД РФ.

Ведомство сообщило, что в период с 24 февраля по 25 марта зафиксированы 2172 ложных сообщений о терактах.

«ВСУ создают call-центры, предназначенные для осуществления актов телефонного терроризма в России. Они набирают сотрудников с хорошим знанием русского языка и мотивированных „отомстить“ России», — говорится в заявлении МВД.

Правоохранители ведут работы по установлению личностей лжеминеров, информация об используемых телефонными террористами IP-адресов заносится в картотеки и тщательно анализируется.

МВД напомнил, что за участие в подобных незаконных противоправных действиях грозит лишение ответственности на срок до 10 лет.

Накануне сообщалось, что из-за ложного звонка о минировании эвакуировали детей из всех школ в Красноярске.