МВД Татарстана передумало называть статистами школьников с учений

Полиция Татарстана убрала с сайта информацию о том, что 20 декабря для участия в учениях «в качестве статистов» привлекались девятиклассники из новотроицкой школы. Изменения произошли в релизе о проведении проверки.

«20 декабря на территории МБОУ „Новотроицкая СОШ“ по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико–строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса МБОУ „Новотроицкая СОШ“», — так выглядела первая версия релиза.

Однако примерно через час одно предложение из релиза пропало.

«20 декабря на территории МБОУ „Новотроицкая СОШ“ по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико–строевые занятия с личным составом подразделения», — говорится в сообщении на сайте МВД.

В управлении МВД по Татарстану объявили о проведении служебной проверки после учений с участием детей. Несмотря на то, что в полиции утверждают, что согласовали действия с администрацией школы, а учеников перед этим проинструктировали, школьники пожаловались «360», что чувствовали себя странно, когда им заламывали руки или бросали их через бедро.

Участники поделились с «360» видео учений.