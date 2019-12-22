МВД Татарстана организовало проверку после участия школьников в учениях по массовым беспорядкам

Татарская полиция совместно с учениками Новотроицкой школы отработала действия во время массовых беспорядков. С согласия администрации школы старшеклассников привлекли в качестве «статистов». Теперь ведомство ведет проверку.

Как подтвердили в полиции, 20 декабря на территории Новотроицкой школы проводились тактико–строевые занятия с личным составом подразделения. Учения прошли по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан и по согласованию с администрацией школы. К занятиям на пленере в качестве статистов были привлечены девятиклассники.

«Перед началом занятий личный состав отдела МВД России по Тукаевскому району, администрация школы и учащиеся старших классов МБОУ „Новотроицкая СОШ“ были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности», — заявили в МВД республики.

Как рассказали в полиции, действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции, они были переодеты в гражданскую одежду. Ни один из подростков не играл роль нарушителя порядка. В МВД подчеркнули. что школьники были под контролем педагогов, никто не пострадал.

«В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан, руководством Министерства принято решение о проведении служебной проверки», — добавили в полиции.

В ходе проверки будет дана соответствующая оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району. Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, заверили в МВД республики.