МВД создаст подразделения наркополицейских в интернете в 2020 году

В управлении не стали уточнять, увеличится ли в связи с нововведением штат сотрудников министерства, добавил сайт радиостанции «Говорит Москва».

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Специализированные подразделения должны быть созданы до 10 января. Сейчас вопрос уже прорабатывается, региональные правоохранительные органы получили соответствующие указания.

«Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», — подчеркнул Смуров.

Не исключено, что в законодательстве РФ появятся поправки, которые ужесточат ответственность за пропаганду наркотиков в Сети.

Времени на решение этого вопроса тоже потребуется довольно много.

Президент России Владимир Путин поручил 28 октября подготовить поправки в Уголовный кодекс РФ. Глава государства указал на необходимость ужесточить ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков через интернет. Соответствующие изменения в уголовном и уголовно-процессуальном кодексе разрабатывают в МВД. Законопроект предлагает подвергать уголовному наказанию тех, кто пропагандирует или склоняет употреблять наркотики, психотропные вещества или их аналоги в Сети.