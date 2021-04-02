МВД сообщило, жители каких стран чаще других получали гражданство РФ в 2020 году

Сотрудники МВД России рассказали, жители каких стран чаще других получали гражданство РФ в прошлом году, написал сайт RT.

Чаще всего устойчивую правовую связь с нашей страной устанавливали граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении. По словам заведующей лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольги Чудиновских, эти страны и раньше были в данном списке.

«Если посмотреть на миграционные потоки, количество прибывших на постоянное жительство, количество получивших сначала разрешение на временное проживание, потом вид на жительство — в общем, примерно те же самые страны в лидерах», — уточнила специалист.

Насчет Украины она напомнила, что с 2019 года были приняты поправки к закону о гражданстве в соответствии с указами президента о предоставлении гражданства в гуманитарных целях. Остальные перечисленные страны всегда были в пятерке «основных поставщиков новых граждан».