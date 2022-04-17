МВД сообщило о росте нарушений среди мигрантов в России

МВД зафиксировало рост нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов. За два месяца этого года более чем на 114% увеличилось количество нарушений правил въезда в Россию и режима пребывания.

В январе — феврале иностранцы, нарушившие эти правила, получили 55,7 тысячи административных протоколов. За аналогичный период 2021 года количество протоколов составило 26 тысяч. То есть рост составил более 114,2%, написал ТАСС.

По данным МВД, почти на 22% и 88% выросло количество случаев незаконной трудовой деятельности и нарушения установленных ограничений на отдельные виды деятельности среди иностранцев. В январе — феврале этого года их число составило 6,7 тысячи и 1,3 тысячи соответственно. В прошлом году за эти два месяца показатели были 5,5 тысячи и 692.

В январе в МВД заявляли, что за 11 месяцев 2021 года число фиктивных регистраций мигрантов сократилось почти на 16% по сравнению с 2020-м.