МВД согласовало проекты законов о цифровой валюте

МВД России согласовало доработанные проекты законов о цифровой валюте. Они предполагают, в частности, арест криптовалют по решению суда и создание электронного кошелька для конфискованных активов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр министерства.

«Министерством внутренних дел РФ рассмотрены и согласованы доработанные по итогам совещания у заместителя председателя правительства РФ Д. Н. Чернышенко <...> проекты федеральных законов «О цифровой валюте» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О цифровой валюте», — сообщили в ведомстве.

В доработанных законопроектах учли замечания, предложенные ведомством. Они касаются вопросов организации порядка исполнения оператором цифровой торговой платформы постановления суда об аресте криптовалюты в ходе уголовного судопроизвосдтва, а также создания электронного кошелька для хранения арестованных и конфискованных активов.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что российские компании смогут вести расчеты с зарубежными партнерами в криптовалюте. Впервые инициативу прописали в комментариях к законопроекту Минфина «О цифровой валюте». ФНС предложила внести в проект пункты, легализующие использование цифровых денег для расчетов с дружественными странами.