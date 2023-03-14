Общество 14 марта 2023, 03:05 МВД согласилось продлить срок действия трудового патента для мигрантов РИА «Новости»

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Министерство внутренних дел России поддержало предложение уполномоченного при президенте России Бориса Титова увеличить срок действия трудового патента для мигрантов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«МВД готово сократить срок выдачи патента с 10 до 5 дней, одновременно увеличив период его действия при условии соблюдения всех необходимых требований»», — сказано в письме, направленном Титову.

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Обращение подписал замминистра МВД Андрей Храпов. Титов ранее обратился к правительству с предложением увеличить срок действия такого патента с 12 до 36 месяцев.

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По его словам, срок для рассмотрения заявления о выдаче патента не может превышать 10 дней. Но у мигрантов уходит еще до 20 дней на сбор и оформление необходимых документов. В результате, иностранные граждане каждый год практически на месяц выпадают из рабочего процесса, а предприниматели несут убытки от их простоя.

«Продление действия патента до трех лет позволит не тратить столько времени впустую», — резюмировал омбудсмен.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что женам мигрантов нужно выдавать выплаты социальных пособий только при условии, что они знают русский язык.