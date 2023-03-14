14 марта 2023, 03:05
МВД согласилось продлить срок действия трудового патента для мигрантов
Министерство внутренних дел России поддержало предложение уполномоченного при президенте России Бориса Титова увеличить срок действия трудового патента для мигрантов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
«МВД готово сократить срок выдачи патента с 10 до 5 дней, одновременно увеличив период его действия при условии соблюдения всех необходимых требований»», — сказано в письме, направленном Титову.
Реклама
Обращение подписал замминистра МВД Андрей Храпов. Титов ранее обратился к правительству с предложением увеличить срок действия такого патента с 12 до 36 месяцев.
Реклама
По его словам, срок для рассмотрения заявления о выдаче патента не может превышать 10 дней. Но у мигрантов уходит еще до 20 дней на сбор и оформление необходимых документов. В результате, иностранные граждане каждый год практически на месяц выпадают из рабочего процесса, а предприниматели несут убытки от их простоя.
«Продление действия патента до трех лет позволит не тратить столько времени впустую», — резюмировал омбудсмен.
Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что женам мигрантов нужно выдавать выплаты социальных пособий только при условии, что они знают русский язык.
Мигранты
МВД РФ
Россия
Реклама
Реклама