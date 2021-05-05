МВД России заказало себе разоблачитель дипфейков

У МВД РФ появится программа, которая поможет разоблачать дипфейки. Новая технология будет доступна сотрудникам в ноябре 2022 года. Об этом написал ТАСС.

Программа будет называться «Зеркало (Верблюд)». Она позволит выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений, который выполнен с помощью нейронных сетей — дипфейков.

«Работы по научно-исследовательской работе „Зеркало (Верблюд)“ завершатся 30 ноября 2022 года. Цена контракта составляет 3,5 миллиона рублей», — говорится в документе.

Контракт с МВД был заключен 4 марта. Сами сотрудники считают, что разработка повысит уровень научно-технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений по линии производства видеотехнических экспертиз и исследований.

При использовании дипфейка можно накладывать кадры друг на друга с помощью искусственного интеллекта. Внешне очень сложно отличить такое видео от оригинала. В Сети можно найти один из самых популярных роликов с применением дипфейка, где Илон Маск якобы поет песню «Трава у дома». Получается, что злоумышленники могут таким образом подставить кого угодно.