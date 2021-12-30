МВД России утвердило порядок предоставления мигрантами медицинского освидетельствования

МВД утвердило порядок предоставления трудовыми мигрантами и иностранцами, которые прибыли на территорию России на срок более 90 дней, в территориальные органы справок о пройденном медицинском освидетельствовании. Это следует из ведомственного приказа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно тексту документа, иностранцы должны предоставить справки по месту своего пребывания. Их можно предоставить в бумажном виде — принести их в отделение по вопросам миграции МВД, или же в электронном виде: это делается на Госуслугах. Должностное лицо, которое будет изучать справки, должно проверить существование самих медорганизаций, а также документы, удостоверяющие личность. Если выявлены некие несоответствия, то документы просто не принимаются.

«Документы, составленные на иностранном языке, без дублирования в них записей на государственном языке РФ (русском языке), подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы», — отмечается в приказе.

Ранее стало известно, что с четверга, 30 декабря, в стране разрешили регистрировать рождение ребенка или расторгать брак в любом ЗАГСЕ, который выберет заявитель. Раньше это можно было сделать только в определенных ЗАГСах, например, по месту жительства.