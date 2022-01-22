МВД России попросило передать им полномочия на проведение проверок патронов

Полномочия по проверке патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям предложили передать МВД России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

Предложения по внесению изменений в федеральный закон МВД РФ уже подготовило. Отмечается, что их предлагают внести в закон «Об оружии». Главным исполнителем по разработке законопроекта определена Росгвардия.

«Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему», — отметили в пресс-службе министерства.

Сейчас аккредитованные испытательные лаборатории занимаются проверкой патронов на соответствие криминалистическим требованиям. Ее результаты заносятся в протоколы. На основе этих документов в последствии принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификатов соответствия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее счел необходимым вернуть МВД контроль за оборотом оружия и патронов. Такое предложение возникло после ряда происшествий в учебных заведениях.