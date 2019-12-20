МВД России объяснило предложение внести поправки в семейное законодательство
Об этом заявил начальник управления ГУОООП МВД РФ Станислав Колесник. Он отметил, что полномочия органов опеки и попечительства в такой ситуации четко прописаны в 77 статье Семейного кодекса РФ. Однако в нерабочие часы этой структуры на такие сообщения реагируют именно полицейские.
Колесник подчеркнул, что сейчас порядок экстренного реагирования полицейских при получении звонков о таких ситуациях с детьми не регулируется. МВД предложило добавить в эту статью право, которое позволит сотруднику временно изъять ребенка из семьи. Он уточнил, что в такой ситуации надо доносить информацию до органов опеки и попечительства, а также передавать ее в органы прокуратуры.
МВД России также предлагает сделать лишение родительских прав крайней мерой ответственности.
По мнению ведомства, необходимо разработать многоступенчатую систему мер помощи таким семьям в целях возвращения ребенка при улучшении семейной обстановки, в связи с чем также предлагается увеличить срок принятия решения о дальнейшем жизнеустройстве ребенка с семи до 30 сутокМВД РФ.
Колесник подчеркнул, что министерство еще не разрабатывало этот проект.