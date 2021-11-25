МВД РФ призвали проверить Netflix на пропаганду ЛГБТ

В полицию поступило обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец с просьбой проверить американский стриминговый сервис Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщило издание «Ведомости».

По данным газеты, Баранец указала в своем заявлении, что на платформе есть целая подборка фильмов и сериалов на эту тему. Весь ЛГБТ-контент промаркирован «16+». Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах рассказал, что обращение омбудсмена сейчас рассматривает столичное управление Министерства внутренних дел.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов предложил создать в России каталог «плохого» интернета, куда надо включить материалы о вреде вакцинации от коронавируса или сообществах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В ноябре авторы приступили к съемкам второго российского сериала по заказу Netflix. Главная роль в проекте досталась Александру Петрову, который сыграет переживающую трагедию знаменитость.