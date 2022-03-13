МВД РФ предложило увеличить срок постановки иностранцев на учет

МВД России предложило ввести единый унифицированный срок для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Этот срок могут увеличить с семи до 30 дней, сообщила ТАСС начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Она надеется, что эта мера сделает РФ более привлекательной для туризма.

«Относительно миграционного учета. Данный институт как один из источников информации правоохранительных органов о перемещении иностранных граждан на территории Российской Федерации на сегодня признан эффективным, в связи с чем его порядок претерпел незначительные корректировки. Но мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда», — пояснила Казакова.

Она уточнила, что сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня для тех случаев, когда иностранный гражданин «находится, например, в гостинице либо осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом».

В начале февраля стало известно, что МВД планирует изменить правила признания нежелательными иностранных граждан. При подготовке соответствующего документа будут выяснять, есть ли у иностранцы члены семьи с российским паспортом. Нежелательным иностранца могут объявить, если он находится в стране незаконно либо его пребывание создает угрозу общественному порядку.