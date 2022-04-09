МВД РФ подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал соглашение о сотрудничестве с силовыми ведомствами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Стороны договорились о координации усилий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию насильственных преступлений против личности, случаев торговли людьми, экстремизма, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков, экономических преступлений и по другим направлениям.

«Документы подписаны: от МВД ДНР — министром внутренних дел генерал-полковником полиции Алексеем Диким, от МВД ЛНР — министром внутренних дел генерал-майором полиции Игорем Корнетом», — уточнила Волк.

По ее словам, создается база для совместной работы по «материально-техническому обеспечению ведомств, развитию информационных систем, специальных технических средств, подготовке и повышению квалификации кадров», уточнила представитель МВД РФ.