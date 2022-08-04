МВД РФ опровергло слухи о согласовании заграничного отпуска полицейских

Приказа о новых правилах по предоставлению заграничных отпусков сотрудников МВД России не существует. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, заявив, что ряд СМИ опубликовали ложную информацию.

В ведомстве отметили, что журналисты написали о приказе МВД, который якобы вводит новый регламент по предоставлению полицейским отпусков с заграничными поездками.

«Данная информация не соответствует действительности Призываем представителей СМИ опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов», — заявили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС, ранее в СМИ разошлась информация о приказе министра внутренних дел Владимира Колокольцева, по которому все сотрудники полиции перед поездкой в отпуск за границу якобы должны пройти собеседование с сотрудником ФСБ. Якобы только представитель спецслужб может подписать рапорт на поездку, без которого полицейский станет считаться невыездным.