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    04 августа 2022, 23:39

    МВД РФ опровергло слухи о согласовании заграничного отпуска полицейских

    МВД РФ опровергло введение новых правил оформления отпусков полицейских

    Анатолий Минкин

    Приказа о новых правилах по предоставлению заграничных отпусков сотрудников МВД России не существует. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, заявив, что ряд СМИ опубликовали ложную информацию.

    МВД РФ опровергло слухи о согласовании заграничного отпуска полицейских

    В ведомстве отметили, что журналисты написали о приказе МВД, который якобы вводит новый регламент по предоставлению полицейским отпусков с заграничными поездками.

    «Данная информация не соответствует действительности Призываем представителей СМИ опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов», — заявили в пресс-службе.

    Как сообщил ТАСС, ранее в СМИ разошлась информация о приказе министра внутренних дел Владимира Колокольцева, по которому все сотрудники полиции перед поездкой в отпуск за границу якобы должны пройти собеседование с сотрудником ФСБ. Якобы только представитель спецслужб может подписать рапорт на поездку, без которого полицейский станет считаться невыездным.