МВД РФ доработает законопроект о доступе к компьютерным данным при розыске

Законопроект, предлагающий предоставлять доступ к компьютерной информации во время оперативно-разыскных мероприятий, вернули в МВД России на доработку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Речь идет о проекте ФЗ «О внесении изменения в статью 6 федерального закона „Об оперативно-разыскной деятельности“». Предполагается, что изменения, если их примут, помогут более качественно фиксировать преступления, совершенные с использованием информационных технологий.

В первом квартале 2022 года в России зарегистрировано 124,2 тысячи преступлений в сфере IT. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 8,5%. Почти три четверти подобных преступлений совершались с использованием интернета, более трети — с применением средств мобильной связи.

С начала спецоперации количество интернет-мошенничеств стало снижаться.

Летом 2021 года Генпрокуратура России предложила увеличить число составов киберпреступлений с девяти до 23. В расширенный перечень вошли самые актуальные в мире составы преступлений такого вида.