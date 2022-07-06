МВД разработало методичку для учителей для выявления «школьных стрелков»

Пособие с методами выявления подростков, готовящих нападение на школы, разработало МВД России. Документ предназначен для учителей и администрации учебных заведений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Марию Кольцову.

Она подчеркнула, что все критерии разрабатывали совместно с представителями Следственного комитета и научным сообществом МГУ.

«Речь идет о тихой, скрытой, латентной истории. Когда ребенок, обиделся на преподавателя или имеет межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние. <…> Постараемся, чтобы критерии были прикладными и в первую очередь ими могли пользоваться администрации учебных заведений и учителя, а не только сотрудники органов внутренних дел», — заявила Кольцова.

Представитель МВД отметила, что сотрудники полиции видят те или иные отклонения у детей, состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних. При этом большая часть среди этих правонарушителей — ученики школ.

За последние годы в России произошло несколько резонансных нападений на учебные заведения. Самым крупным стало массовое убийство в казанской гимназии, которое совершил 19-летний студент Ильназ Галявиев. Его жертвами стали семь детей и две учительницы. Первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Там погибли шесть человек.