МВД рассказало о создании единой базы цифровых профилей иностранцев

В настоящее время вопрос создания в России единой информационной платформы с данными цифровых профилей иностранных граждан проходит согласование на межведомственном уровне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В настоящее время по законопроекту проводятся согласительные процедуры межведомственного уровня», — сказал собеседник агентства.

В пресс-центре добавили, что формирование базы данных госсистемы миграционного и регистрационного учета предусмотренj проектом федерального закона.

Важность создания единой цифровой платформы отметил ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он указал, что, несмотря на пандемию, усилился приток мигрантов в страну и он продолжит расти.

При этом в МВД отметили, что в 2021 году иностранцы в России совершили больше преступлений, чем годом ранее. В то же время, преступления в их отношении, напротив, сократились.

Ранее сообщалось, что срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России могут сократить с одного года до трех месяцев.