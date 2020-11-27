МВД рассказало о планах внедрить электронный паспорт к декабрю 2021-го
«Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года», — сказано на сайте ведомства.
Одно из направлений трансформации МВД — переход к электронным документам «личного хранения и их „двойникам“ в информационной среде».
Ведомство вместе с Минцифры России, московскими правительством и другими заинтересованными госорганами и бизнесом сейчас ищет подходы для проведения эксперимента по запуску паспорта с электронным носителем в российской столице. Предполагается, что в будущем электронные паспорта появятся по всей России.
Документ будет выглядеть как банковская пластиковая карточка с электронным носителем. На ней будут храниться данные, которые есть и в бумажном паспорте. Основные сведения о человеке будут размещены на самой пластиковой карте. Считать информацию с такого носителя можно будет с помощью мобильного приложения.
Президент России Владимир Путин назвал одной из пяти ключевых целей страны до 2030 года осуществить цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления.