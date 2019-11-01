МВД рассказало о бывшем сотруднике, который фотографировал голые трупы в морге

В ведомстве знают об этом случае. Оказалось, что местный житель уже не работает в ведомстве. С января 2013 года он уволен из органов внутренних дел.

«Он никакого отношения к системе МВД не имеет», — отметили в ведомстве.

Ранее житель Свердловской области в маске чумного доктора размещал в соцсети снимки мертвых людей. В объектив фотоаппарата попали гробы рядом с трупом. Также он снимал разрезанные скальпелем трупы, которые хранились на каталках, половые органы умерших, тела маленьких детей. Мужчина фотографировался на фоне могил, на которых висели тайные знаки. Журналисты из Екатеринбурга забеспокоились, когда увидели страницу местного жителя во «ВКонтакте».

Посты он сопровождал циничными подписями.

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Позже руководство «ВКонтакте» заблокировало страницу с ником «Аникей Борода». Управление здравоохранения проверило все муниципальные морги, но местного жителя там не нашли.

Позже местные журналисты нашли фотографию, на которой мужчина стоит в полицейской форме. Они попросили правоохранителей разобраться в происшествии.