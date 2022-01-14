МВД проверит видео с полуголой девушкой на фоне храма под Нижним Новгородом

Видео с откровенным танцем полуголой девушки на шесте, снятое на фоне храма в Дзержинске, проверит полиция. Об этом в главке МВД по Нижегородской области сообщили РИА «Новости».

Правоохранители уже проверяют неоднозначное видео. Однако в МВД пока не поступало жалоб от тех, кто мог бы посчитать такой перфоманс оскорблением религиозных чувств.

Ролик с полураздетой девушкой в нескромном костюме, танцующей на пилоне в морозную погоду, разошелся по местным пабликам. Дотошные пользователи разглядели на видео храм, который виднеется на заднем фоне, усмотрев в этом оскорбление чувств верующих.

Танцовщица, в свою очередь, поблагодарила всех, кто остался неравнодушен, за внимание, указав, что уважает право людей иметь свое мнение. Она объяснила, что таким образом просто хотела бросить себе вызов, проверить свои возможности.

«Да, отчасти это было и для привлечения внимания. Внимания потенциальных клиентов, а главное, единомышленников», — объяснила героиня видео на своей странице в соцсети.

Девушка уточнила, что работает в сфере фитнеса.

Ранее СМИ сообщили о проверке в отношении девушки, оголившейся на фоне храма в Москве.