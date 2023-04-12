Общество 12 апреля 2023, 04:47 МВД проверит отказавшихся от украинского паспорта россиян МВД проверит россиян, отказавшихся от гражданства Украины РИА «Новости»

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МВД намерено проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины, но все еще пользующихся правами гражданина этого государства. Об этом сказано в проекте указа президента России, написал ТАСС.

Документ устанавливает порядок взаимодействия госорганов при выявлении факта, когда гражданин России, больше не имеющий гражданства Украины, совершает действия, которые реализуют его права как гражданина другого государства. Эти факты станут основанием для проверки МВД. Срок ее проведения не должен превышать трех месяцев.

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В случае подтверждения нарушения выносится мотивированное заключение. Оно направляется самому гражданину и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что россиян в случае принятия нового закона разрешат лишать гражданства за дезертирство, дискредитацию армии и некоторые другие преступления. В статью о прекращении гражданства из-за преступления предложили внести несколько новых оснований.