Общество 07 июля 2023, 04:56 МВД проверит отказавшихся от украинского гражданства россиян МВД проверит отказавшихся от гражданства Украины и пользующихся его правами россиян РИА «Новости»

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МВД России проверит россиян, отказавшихся от гражданства Украины, но продолжающих пользоваться его правами. Указ об этом опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Закон, по которому россияне с гражданством Украины могут отказаться от него, вступил в силу с 17 июня. Со дня подачи заявления в МВД россияне, не желающие быть гражданами Украины, обязаны не совершать ряд действий, предусмотренных для украинцев.

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В четверг, 6 июля, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором утверждена проверка в случае несоблюдения такой обязанности.

Ранее сообщалось, что в МВД предложили упростить процесс репатриации бывших соотечественников и их потомков. Главное нововведение, предлагаемое министерством, — определение официального статуса репатрианта.