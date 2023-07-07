07 июля 2023, 04:56
МВД проверит отказавшихся от украинского гражданства россиян
МВД проверит отказавшихся от гражданства Украины и пользующихся его правами россиян
МВД России проверит россиян, отказавшихся от гражданства Украины, но продолжающих пользоваться его правами. Указ об этом опубликовали на интернет-портале правовой информации.
Закон, по которому россияне с гражданством Украины могут отказаться от него, вступил в силу с 17 июня. Со дня подачи заявления в МВД россияне, не желающие быть гражданами Украины, обязаны не совершать ряд действий, предусмотренных для украинцев.
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В четверг, 6 июля, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором утверждена проверка в случае несоблюдения такой обязанности.
Ранее сообщалось, что в МВД предложили упростить процесс репатриации бывших соотечественников и их потомков. Главное нововведение, предлагаемое министерством, — определение официального статуса репатрианта.
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