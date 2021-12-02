МВД проверит Netflix на ЛГБТ-пропаганду

Министерство внутренних дел начало проверять на ЛГБТ-пропаганду киносервис Netflix. С такой просьбой в полицию обратилась общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец.

МВД России по просьбе общественников организовало проверку киносервиса Netflix на предмет ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Таков ответ ведомства на запрос, поступивший от РИА «Новости».

«До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными», — говорится в ответе МВД.

Ранее в полицию поступило обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец с просьбой проверить американский стриминговый сервис Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Баранец указала в своем заявлении, что на платформе есть целая подборка фильмов и сериалов на эту тему. Весь ЛГБТ-контент якобы промаркирован «16+».

Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя ранее потребовала проверить песни Алены Швец на пропаганду суицидов и нетрадиционных отношений.