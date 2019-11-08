МВД проработает привлечение к уголовке за пропаганду наркотиков в Сети

«Интернет, как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, стимулирующих рост наркотизации населения. В результате такой пропаганды в потребление и незаконный оборот наркотиков вовлекаются новые лица», — говорится в обосновании разработки.

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Там же указывается, что пропаганда наркотиков в Интернете приводит к расширению рынка их незаконного сбыта. В связи с этим в МВД собираются установить уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков или их пропаганду с использованием Сети.

Планируемый срок вступления документа в силу — декабрь 2020 года.

Сейчас пропаганда наркотиков наказывается штрафом. Для физических лиц его размер составляет до пяти тысяч рублей, для юридических — до одного миллиона.