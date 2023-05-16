Общество 16 мая 2023, 19:29 МВД пригрозило уголовной ответственностью исполнителям за треки о наркотиках МВД: рэперам, читающим тексты о наркотиках, может грозить уголовная ответственность Freepik

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Министерство внутренних дел России намерено внести поправки в Административный и Уголовный кодексы, согласно которым исполнителям за треки о наркотических веществах будет грозить уголовная ответственность. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов.

Изменения направлены на введение ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и интернете. К примеру, фильмы предложено маркировать бегущей строкой или предваряющими картину титрами, пояснил Зубов. Закон в случае принятия вступит в силу в 2024 году.

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Замглавы МВД отметил, что уголовная ответственность наступит не сразу. Сначала исполнителя или провайдера должны минимум два раза наказать в соответствии с КоАП за подобные нарушения.

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать», — Зубова процитировало РИА «Новости».

В конце марта кабмин внес в Госдуму законопроект о наказании за повторную пропаганду наркотиков в Сети. Документ предусматривает для нарушителей штраф в размере до 50 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.