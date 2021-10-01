МВД предупредило о новом виде мошенничества перед переписью населения

Мошенники, которые раньше действовали под видом сотрудников банков и полиции, в ближайшее время могут «переквалифицироваться» в переписчиков населения. Об этом предупредили в МВД РФ.

В этом году перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В отдаленных и регионах она завершится 20 декабря. Люди, которые будут предлагать пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками, заявили в ведомстве.

Министерство напомнило, что переписчики работают в специальной форме. Для них были изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.

Перед началом опроса переписчик должен представиться, показать удостоверение и паспорт и проинформировать жильцов о том, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством. Опрос не может проводиться на улице или во дворе. Также переписчики не просят предоставлять им данные по телефону или СМС.

«Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, есть вариант самостоятельно заполнить переписные листы на сайте госуслуг.

Важно, что данные в такие листы переписчики заносят только со слов респондента. При этом они не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища.

За участие в переписи с человека не могут попросить деньги, также переписчики не занимаются агитацией или продажей каких-то товаров или услуг.