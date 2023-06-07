Общество 07 июня 2023, 21:24 МВД предложило запретить уклонистам управлять автомобилем МВД предложило запретить управлять авто не пришедшим в военкомат по повестке россиянам Pxhere

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Россиян, которые не пришли в военкомат после получения повестки, предложили ограничить в правах на управление автомобилем. С такой инициативой выступило МВД, сказано в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Уклонистов захотели лишить возможности получить водительское удостоверение. Запрет на пользование машиной будет появляться в программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции в течение суток после введенных временных ограничительных мер в отношении россиянина.

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Снять ограничение получится лишь после того, как в реестре появится отметка, оповещающая о том, что россиянин пришел в военкомат.

Российские банки в мае обратились к Минобороны страны с просьбой дать им доступ к реестру электронных повесток, чтобы выполнять нормы принятого закона — отказывать в кредитах уклонистам. Отказ организаций давать в долг тем, кто «косит» от призыва, никак не скажется на сфере кредитования, считает экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.