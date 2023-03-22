Общество 22 марта 2023, 21:38 МВД предложило ввести скидку для мигрантов за уровень владения русским языком МВД: мигранты получат скидку на НДФЛ в зависимости от уровня владения русским языком РИА «Новости»

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Начальник департамента МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила, что министерство предложило ввести скидку по НДФЛ для трудовых мигрантов, размер которой будет зависеть от уровня владения русским языком. Об этом написал «Интерфакс».

Согласно предложению Министерства внутренних дел России, предлагается ввести вести льготную ставку для авансовых платежей по НДФЛ в зависимости от уровня владения русским языком. Максимальный размер скидки будет составлять 50%.

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«Базовый уровень владения русским языком — 10%; средний уровень — 15%; высший уровень — 20%, носитель русского языка — 50%», — говорится в материалах МВД.

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По словам Казаковой, понижение ежемесячного авансового платежа будет стимулировать мигрантов учить язык. Она также добавила, что иностранцы, чей языковой рейтинг останется низким после адаптационного периода, будут вынуждены выплачивать штрафы.

«Если у тебя все хорошо, то у тебя может авансовый платеж понижаться, если плохо — может увеличиваться. Может обнуляться в случае совершения отдельных административных правонарушений, мелких, естественно», — подчеркнула глава МВД по вопросам миграции.

Ранее Министерство внутренних дел РФ поддержало предложение уполномоченного при президенте России Бориса Титова продлить срок действия трудового патента для мигрантов. Он предложил увеличить срок действия с одного года до трех. Кроме того, председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов заявил, что Россия должна создать дли мигрантов приемлемые условия пребывания в России.