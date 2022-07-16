МВД предложило вносить новые пункты в трудовые договоры с мигрантами

МВД России предложило указывать в трудовом договоре с мигрантами данные о едином документе с электронным носителем, о действительной учетной записи в реестре иностранных работников и об условиях оказания первой медпомощи. Эти нормы могут законодательно закрепить в Трудовом кодексе. Законопроект поступил в распоряжение ТАСС.

В трудовом договоре предлагается указывать реквизиты полиса добровольного или обязательного медицинского страхования со сроком действия не менее одного года.

По действующим нормам в документе обязательно должны содержаться фамилия, имя и отчество сотрудника и наименование работодателя, данные о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя, ИНН, место и дата заключения договора, трудовые функции нанимаемого сотрудника, дата начала работы, условия оплаты труда, режим рабочего дня. Все эти пункты МВД предложило сохранить.

Ранее Минобрнауки предложило на время спецоперации упростить экзамен для трудовых мигрантов при получении вида на жительство в России.