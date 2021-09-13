МВД предложило включить жителей ДНР и ЛНР в программу переселения соотечественников

Жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик предложили дать право участвовать в программе переселения соотечественников в Россию. С такой инициативой выступило МВД РФ.

Министерство уже разработало проект указа о внесении изменений в эту госпрограмму, уточнили в Telegram-канале «МВД Медиа».

В документе предлагается изменить программу таким образом, чтобы соотечественники, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могли подавать заявления об участии в программе и получения свидетельства участника на территории РФ.

В начале августа председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что жители Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут проголосовать на выборах в Ростовской области, где они получали паспорта. Можно будет отдать свой голос и дистанционно, но при условии верификации на госуслугах. Памфилова подчеркнула, что в Донбассе избирательных участков не будет.

Также россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.