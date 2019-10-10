Родителей могут штрафовать на 2 тысячи за курение детей

МВД предлагает штрафовать родителей, чьих детей застали за курением, на 1,5-2 тысячи рублей. Среди возможных наказаний другие ведомства предлагали отправлять родителей под арест.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала новость о возможном наказании родителей, ее слова размещены на сайте ведомства. Волк напомнила, что действующим законодательством подросткам курить запрещено. Однако ответственности за нарушение этого запрета нет. Это снижает эффективность профилактики курения табака среди несовершеннолетних.

«Профильным ведомством подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей», — сказала Волк.

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По ее словам, это наказание аналогично административному.

Ранее СМИ сообщили, что правительственная комиссия обсуждает вопрос внесения в новую редакцию КоАП нормы об административной ответственности родителей за курение ребенка. Среди возможных наказаний называли предупреждение, штраф или арест на несколько суток. Документ должен подготовить Роспотребнадзор и представить в Минюст до 23 октября.