МВД предложило продавать «красивые номера» через госуслуги
Об этом предложении сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Роман Мишуров.
На заседании круглого стола в преддверии пленарного заседания Всероссийского семинара-совещания руководителей подразделений Госавтоинспекции он уточнил, что механизм продаже должен реализоваться через четко фиксированную повышенную пошлину.
«Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]. Это мы предлагаем, позиция МВД в Минэкономразвития ушла», — цитирует его ТАСС.
На портале можно будет предложить возможность выбора «красивых номеров» с повторяющимися буквами и цифрами.
Мишуров сообщил, что Минэкономразвития предложило использовать аукционы. Но в МВД сомневаются в эффективности процедуры.
При этом Мишуров подчеркнул, что необходимо зафиксировать реальную цену знака, чтобы исключить его перепродажу по завышенной цене.