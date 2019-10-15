МВД предложило продавать «красивые номера» через госуслуги

Выбор и покупку госномеров при регистрации автомобили можно будет оформить через платформу портала госуслуг. Инициативу МВД РФ поддержало Минэкономразвития, предложившее продавать «красивые номера» на аукционе.

Об этом предложении сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Роман Мишуров.

На заседании круглого стола в преддверии пленарного заседания Всероссийского семинара-совещания руководителей подразделений Госавтоинспекции он уточнил, что механизм продаже должен реализоваться через четко фиксированную повышенную пошлину.

«Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]. Это мы предлагаем, позиция МВД в Минэкономразвития ушла», — цитирует его ТАСС.

На портале можно будет предложить возможность выбора «красивых номеров» с повторяющимися буквами и цифрами.

Мишуров сообщил, что Минэкономразвития предложило использовать аукционы. Но в МВД сомневаются в эффективности процедуры.

При этом Мишуров подчеркнул, что необходимо зафиксировать реальную цену знака, чтобы исключить его перепродажу по завышенной цене.