МВД предложило обновить критерии «нежелательности» мигрантов

Министерство внутренних дел предложило обновить критерии «нежелательности» мигрантов. Ведомство хочет изменить порядок, по которому принимается решение о пребывании в России того или иного человека.

Проект приказа МВД направило на общественное обсуждение, сообщила газета «Известия». Процедура продлится до середины февраля.

В своем документе ведомство предложило отменить ограничения по срокам, которые даются центральному аппарату МВД для принятия решения о выдворении иностранца из страны. Сейчас для этого выделяется месяц с момента поступления запроса от региональных подразделений министерства.

Согласно новым правилам, при рассмотрении документов правоохранительные органы должны будут учесть наличие у мигранта семьи на территории России. Еще сотрудники ведомства должны будут установить личность иностранца.

Ранее в России действовали временные меры, позволяющие мигрантам урегулировать свое пребывание на территории страны без выезда за ее пределы. С начала января нелегально работающих иностранцев могут выдворить из РФ и запретить обратный въезд.