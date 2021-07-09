МВД предложило глушить мобильную связь на экзаменах на водительские права
МВД хочет начать глушить мобильные телефоны на теоретической части экзамена на получение водительских прав. Это мера направлена на то, чтобы будущие автомобилисты не искали подсказки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прорабатывается вопрос об использовании в процессе приема экзамена оборудования, блокирующего беспроводные устройства передачи данных — мобильных телефонов, WiFi-устройств, гарнитур Bluetooth и иных беспроводных устройств, обеспечивающих передачу голосовых, фото- и видеоданных», — заявили представители МВД ТАСС.
Начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков ранее сообщил, что столичный главк собирается начать применять технические средства, чтобы предотвратить использование экзаменующимися радиоканалов в качестве подсказок при сдаче теоретической части теста. Быков считает, что введением такой меры будущие водители будут учить правила хорошо и сдавать экзамен честно.
Также общественность сейчас обсуждает вопрос о том, чтобы службы доставки проверяли у своих курьеров знание правил дорожного движения. Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что ГИБДД в ближайшее время может выступить с такой инициативой.