МВД предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

МВД необходимо ввести обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО)для владельцев электросамокатов и скутеров. С таким предложением выступил Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Комитет считает необходимым рекомендовать МВД РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — привело РИА «Новости» цитату из решения комитета.

Под средствами индивидуальной мобильности подразумеваются в том числе скутеры и электросамокаты. Как отметили в комитете, анализ аварийности на дорогах говорит о том, что подобный транспорт представляет собой серьезную опасность как для самих владельцев, так и для пешеходов. Скутеры и электросамокаты могут развивать большую скорость, при этом они не оборудованы эффективными системами безопасности.

В связи с этим сенаторы предложили ввести ОСАГО для средств индивидуальной мобильности, а также ограничить их максимальную разрешенную скорость.