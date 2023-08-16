16 августа 2023, 10:27
МВД попросило разрешить доступ к электронным устройствам до разрешения суда
«Коммерсант»: МВД попросило разрешить доступ к электронным устройствам при ОРД
Министерство внутренних дел России выступило с идеей приравнять к необходимой для следственных действий информации любые передаваемые через Сеть данные. Об этом написала газета «Коммерсант».
Речь идет о предложении внести поправки в Федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности». Документ появился на портале правовых актов.
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МВД после редактирования закона получит возможность изучать «информацию, в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи», включая и интернет. Ведомство объяснило, что сейчас распространены преступления, которые совершают с использованием компьютерной техники, Сети, банковских карт, средств мобильной связи.
Мошенники зачастую пользуются VPN-сервисами. Однако следователи приостанавливают более 70% уголовных дел из-за того, что не смогли определить преступника.
Представители министерства считают, что причиной этого является нехватка инструментов для оперативного ознакомления с аудио-, видеоданными, текстовыми сообщениями.Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что цель инициативы — включить официально интернет и другие средства связи в список того, что «можно исследовать в рамках ОРД», то есть оперативно-разыскной деятельности.
Интернет
МВД РФ
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