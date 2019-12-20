МВД попросило дать полицейским право изымать детей из семьи

В Семейный кодекс предложили внести изменения. Они должны позволить полицейским изымать ребенка из семьи, если существует прямая угроза его жизни или здоровью.

С соответствующей инициативой выступили в МВД России, сообщил «Интерфакс». Сейчас такое право есть только у представителей органов опеки.

Руководитель Главного управления ведомства по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Станислав Колесник заметил, что министерству известен «приоритет сохранения семьи». Однако зачастую сотрудники полиции сталкиваются с ситуацией, когда необходимо немедленно изолировать ребенка.

По словам Колесника, в таких случаях полицейским приходится действовать, рискуя превысить полномочия или быть обвиненными в халатности. Он напомнил, что органы опеки действуют в только в рабочее время — с девяти до шести.

«В остальное время <…> реагируют сотрудники полиции», — подчеркнул Колесник.

В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.