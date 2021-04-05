МВД попросили проверить интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков

В одном из интервью Юрия Дудя Лига безопасности интернета усмотрела пропаганду запрещенных веществ. Организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД с просьбой проверить выпуск.

Неоднозначный ролик блогера обнаружили волонтеры организации. Кто был собеседником Дудя неизвестно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Лигу.

Директором организации является член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Она напомнила, что в России существует статья «О наркотических средствах и психотропных веществах», согласно которой запрещено пропагандировать употребление запрещенных веществ.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо», — процитировал ТАСС Мизулину.

Ранее волонтеры Лиги безопасного интернета направили жалобы в Facebok и Instagram из-за фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он якобы прививается от коронавируса.