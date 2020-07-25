МВД пообещало пресекать все беспорядки со стороны иностранцев

«Ко всем лицам, действия которых создают угрозу безопасности, будут применяться меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что за всеми акциями стоят отдельные лица зачинщиков. Преследуя собственные цели, они заставляют иностранных граждан испытывать чувства вражды и ненависти к другим людям.

«Убедительно предостерегаем от соучастия и сочувствия к подобным проявлениям», — обратились к иностранным гражданам в МВД.

В условиях распространения коронавирусной инфекции, пока российские границы остаются закрыты, все граждане других государств могут получить разрешающие документы для жизни и работы в России. Но несмотря на эти шаги существуют случаи организации несанкционированных акций, грубого нарушения общественного порядка. Такие факты зафиксированы в Амурской, Мурманской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Остающимся в России иностранцам нужно соблюдать законы страны и выполнять законные требования сотрудников полиции. Для решения вопросов о пребывании, нарушении трудовых прав следует обращаться в органы МВД и к другим властным структурам. Не нужно поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка.