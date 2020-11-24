МВД показало, как будут выглядеть новые права и ПТС

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ об изменениях в водительских удостоверениях, ПТС и свидетельстве о регистрации. На лицевой стороне прав нового образца будут надписи на трех языках.

На новых правах будут надписи на русском, английском и французском языках. В свидетельстве о регистрации необходимо будет внести информацию о мощности двигателя. Авто, которые поставили на учет на ограниченный срок, будут регистрировать с указанием этого срока.

На лицевой стороне ПТС нового образца будет вся основная информация: имя и фамилия владельца машины, его адрес и полное описание автомобиля. Необходимо будет указать число посадочных мест, технически допустимую массу и данные проверок. Свободные места на части лицевой стороны и весь оборот документа займут особые отметки.

Сообщение о том, что в России могут изменить внешний вид водительского удостоверения, появилось в июле. С 1 ноября российским водителям перестали выдавать бумажные паспорта на транспортные средства.