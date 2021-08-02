МВД пока не станет включать графу «Национальность» в паспорта

Графа «Национальность» не появится в российском паспорте в ближайшее время. В МВД не предусматривают этого нововведения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы „Национальность“, в МВД России не разрабатывается», — приводит агентство текст сообщения пресс-центра.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, что в российские паспорта могут вернуть графу «Национальность» для представителей малых коренных народов. По его словам, в стране сейчас формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он выразил уверенность, что информация о национальной принадлежности должна быть у тех, кто получает преференции за свое происхождение.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в разговоре с «360» назвал эту инициативу излишней и подчеркнул, что реестр малочисленных народов РФ заработает в полную силу в следующем году.