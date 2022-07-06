МВД подтвердило задержание экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу Абакумова

Помощника заместителя главы главка МВД по Санкт-Петербургу Ивана Абакумова задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Эту информацию подтвердила пресс-служба ведомства.

Также правоохранители задержали помощника министра МВД Сергея Умнова и начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выражавшиеся в приобретении на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества в целях личного использования.

Подозреваемых задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Специалисты ведут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Обыски с участием управления «М» ФСБ России прошли в Крыму, Москве и Ленинградской области.