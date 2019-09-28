МВД подтвердило задержание актрисы из «Счастливы вместе». Она призналась в кокаине на видео

Появилось видео с задержанием звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой. На нем она признается, что несла кокаин. Ролик опубликовал РЕН ТВ. Тем временем МВД подтвердило «360», что актрису отпустили под подписку о невыезде.

Накануне ночью актрису остановили правоохранители. Они заметили, что Бочкарева сильно растерялась и нервничала. После актриса призналась, что несет наркотики.

На видео слышно, что женщина четко называет имя, фамилию и отчество. А затем она рассказала, где спрятала запрещенные вещества.

«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства наркотического. Кокаин», — заявила актриса.

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Бочкарева назвала место, где находятся наркотики: «Здесь, во мне». Она спрятала кокаин в нижнем белье. Артистка сама достала и отдала пакет стражам порядка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве «360» рассказали о задержании на улица Стромынка женщины 1980 года рождении, которая сидела за рулем Cadillac. Водитель нервничал при общении с должностными лицами и отказывался от прохождения медицинского освидетельствования. При себе у женщины был пакет с порошкообразным веществом весом 0,69 грамма.

Возбуждено уголовное дело за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта. Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.